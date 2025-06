Primo piano

SARONNO/SARONNESE – Festival gastronomici, musica dal vivo, mostre fotografiche di rilievo internazionale e feste patronali; un fine settimana ricco di eventi per tutti, tra cultura, intrattenimento e occasioni di convivialità all’aria aperta.

Venerdì 27 giugno

SARONNO – Approda per la prima volta, in via Amendola, “LaPuglia che ti Piglia – 100% Puglia”: il primo villaggio pugliese itinerante con street food con specialità gastronomiche, cultura e intrattenimento a tema. Informazioni all’email [email protected], l’evento si concluderà domenica.

SOLARO – Un intero fine settimana, fino a domenica, all’insegna del gusto con il Festival del Cous Cous, organizzato dall’associazione Assim Scout Musulmani, al centro sportivo di via Berlinguer.

Sabato 28 giugno

CERIANO LAGHETTO – Alle 21, al centro civico dal Pozzo di via Carso 35, prende il via l’evento “Kick’n’drink vol. 8” con torneo di calcio a 5, street food, stand up comedy e trash night. La manifestazione si replicherà domenica 29.

SARONNO – Alle 21, nel cortile di Casa Morandi in viale del Santuario, “Note d’incanto”: 5° edizione della rassegna di musica vocale pop moderna (in foto un’immagine della location). Maggiori informazioni all’email [email protected].

ROVELLO PORRO – Alle 21, nel cortile del Centro Civico in piazza A. Porro 19, l’assessorato alla cultura del Comune propone lo spettacolo per famiglie “Fantastico” a cura della Compagnia dei Gelosi. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it .

MILANO – Ha aperto da qualche settimana, al Museo Diocesano Carlo Maria Martini, la mostra dei Sony World Photography Awards 2025, a cura di Barbara Silbe, che espone le opere vincitrici del prestigioso concorso internazionale. In mostra 144 fotografie di 53 autori, tra cui The Anthropocene Illusion di Zed Nelson, Photographer of the Year, che riflette sul rapporto tra natura e costruzione artificiale. L’esposizione rimarrà aperta fino al 28 settembre, dettagli al sito internet www.museodiocesano.it .

Domenica 29 giugno

TURATE – Torna alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo la tradizionale festa patronale, con momenti di spiritualità, appuntamenti culturali, occasioni di svago e molto altro. Informazioni al sito internet www.comune.turate.co.it/it/eventi/festa-santo-patrono.