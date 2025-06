SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 26 giugno, spiccano la presentazione della nuova giunta comunale di Saronno, la separazione tra Luca Amadio e Obiettivo Saronno, e un furto che ha lasciato parte di Gerenzano al buio. Importanti sviluppi anche per il caso dell’omicidio del commerciante a Busto Arsizio, mentre Saronno ha celebrato i suoi santi patroni con i riti tradizionali.

È stata ufficializzata la giunta che affiancherà il sindaco Ilaria Pagani con deleghe già distribuite e primi commenti su priorità e metodo di lavoro.

Luca Amadio e Obiettivo Saronno si separano volontà comune di continuare a lavorare per la città, seppur su strade diverse.

A Gerenzano ignoti hanno rubato i cavi dei lampioni in via Inglesina, causando l’oscuramento della zona; il Comune è già intervenuto per ripristinare l’illuminazione pubblica.

A Busto Arsizio è stato fermato un uomo ritenuto responsabile dell’omicidio del commerciante Gorla: le indagini si sono concentrate su testimonianze dirette e immagini di videosorveglianza.

Saronno ha celebrato i santi patroni Pietro e Paolo con la messa in piazza, la tradizione del pallone e gli anniversari sacerdotali di don Centemeri e del prevosto monsignor Cattaneo.