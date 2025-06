Lazzate

LAZZATE – Si è rinnovato nei giorni scorsi il legame di amicizia e cooperazione tra Lazzate e la cittadina gemellata di Le Bois-Plage-en-Ré, in Francia. Una delegazione lazzatese guidata dal sindaco Andrea Monti ha preso parte a una visita istituzionale che ha visto tra i momenti più significativi il concerto della Young Magic Orchestra del Corpo Musicale Santa Cecilia di Lazzate.

L’esibizione si è svolta ad Ars-en-Ré, nell’ambito di una serata di festa organizzata proprio per celebrare il gemellaggio, con la partecipazione di autorità locali e cittadini delle due comunità. L’orchestra giovanile ha riscosso grande apprezzamento, offrendo un repertorio coinvolgente che ha saputo unire generazioni e culture nel linguaggio universale della musica.

Il sindaco Monti ha voluto ringraziare calorosamente l’omologo francese per l’accoglienza ricevuta, sottolineando come questi scambi siano fondamentali per consolidare i rapporti internazionali e favorire nuove occasioni di crescita, in particolare per i più giovani.

Il gemellaggio tra Lazzate e Le Bois-Plage-en-Ré prosegue così il suo cammino fatto di amicizia, cultura e collaborazione tra popoli, con l’impegno di entrambe le amministrazioni a mantenerne viva la vitalità anche nei prossimi anni.

27062025