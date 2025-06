Comasco

LOMAZZO – È in programma per sabato 28 giugno alle 10.30 l’inaugurazione ufficiale delle opere di compensazione realizzate per la laminazione del Torrente Lura, nei territori di Lomazzo e Bregnano. Il ritrovo è fissato in via Monte Resegone, a Lomazzo, presso la nuova passerella ciclopedonale.

L’iniziativa, promossa dai Comuni di Lomazzo e Bregnano in collaborazione con il Consorzio Parco del Lura e con il sostegno di Regione Lombardia, rappresenta un importante intervento per la riduzione del rischio idraulico e il contenimento delle piene del torrente.

Il programma dell’evento prevede una breve camminata nella Valle del Torrente Lura, con arrivo al Laghetto Rosorè, nel comune di Bregnano, dove si terranno i saluti istituzionali e sarà offerto un rinfresco ai partecipanti.

Durante la mattinata sarà possibile visitare alcune delle aree interessate dai recenti lavori, che includono: