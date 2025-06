Sport

MODENA – Team Pileri Terni sul podio con l’orvietano Tommaso Ubaldini nel terzo round del campionato Moto4 Mes Fmi, andato in scena nel weekend all’autodromo di Modena. I giovani talenti del team hanno affrontato con determinazione le due gare in programma, ottenendo piazzamenti importanti e confermando la loro crescita nel campionato.

In gara 1, Tommaso Ubaldini, giovane pilota di Orvieto, ha sfiorato il podio con una splendida prestazione conclusa al quarto posto, beffato solo in volata sulla linea del traguardo da un sorpasso in scia. Ottima anche la prova di Cecilia Scottini, di Saronno, che ha chiuso in quinta posizione nonostante alcune noie al cambio che ne hanno rallentato il passo.

In gara 2 Grande soddisfazione per Tommaso Ubaldini, autore di una gara tutta cuore e determinazione: per lui è arrivato uno splendido terzo posto, conquistato e difeso con grinta dal primo all’ultimo giro.

In gara 2, Cecilia Scottini ha replicato il risultato del giorno precedente con un’altra quinta posizione, chiudendo un fine settimana positivo e ricco di esperienza sul tecnico tracciato modenese.

Il Team Pileri Terni saluta Modena con entusiasmo, consapevole del grande potenziale dei propri giovani piloti e pronto a continuare il lavoro in vista dei prossimi round del campionato.

(foto dell’evento)

