Groane

COGLIATE – Una gara fuori dall’ordinario, tanto per il clima quanto per l’energia in campo. È andato in scena sabato pomeriggio, sotto un caldo torrido, l’atteso appuntamento targato Mtb Cogliate, dedicato ai giovani ciclisti tra i 6 e i 12 anni, regolarmente tesserati alla Federazione ciclistica italiana (Fci).

Nonostante le temperature proibitive, l’entusiasmo non si è fatto attendere: oltre 70 bambini si sono presentati alle griglie di partenza, affrontando un tracciato pensato per garantire adrenalina e divertimento, ma anche tecnica e resistenza. Un evento perfettamente riuscito, che ha richiamato squadre e società da diverse province lombarde: Brescia, Sondrio, Varese, Como e Lecco.

A conferma dell’ottimo lavoro svolto dalla società di casa, eccellenti sono stati i risultati dei piccoli atleti targati Mtb Cogliate: applausi per la doppietta del duo Jacopo Iacopo e Camilla Elettra, ma a salire sul gradino più alto del podio è stata una strepitosa Virginia, che ha conquistato il primo posto con grinta e determinazione.

L’associazione ricorda che le prove gratuite sono aperte a tutti i bambini nati tra il 2019 e il 2016, e si tengono ogni lunedì e giovedì: un’occasione ideale per avvicinarsi al mondo della mountain bike in un ambiente sano, divertente e formativo.

(foto dell’evento)

