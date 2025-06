Primo piano

SARONNO – “Ricevere la nomina ad assessore alla cultura e politiche educative è un’emozione intensa e profonda: un mix di orgoglio, responsabilità e gratitudine”.

Inizia così Maria Cornelia Proserpio nuovo esponente della giunta di Ilaria Pagani commentando la sua nomina. “Sono infatti orgogliosa di essere riuscita ad arrivare a questo traguardo grazie a Tu@saronno e Ilaria, ovviamente avverto il peso del ruolo”.

La nuova delegata a Cultura e Politiche educative è consapevole della difficoltà del ruolo: “Ci si aspetta molto in città per quel che riguarda la cultura con le nuove sfide che il 2025/2026 ci mette davanti; e non è da meno il lavoro da svolgere per quanto riguarda l’istruzione ma ho anche l’entusiasmo di poter incidere concretamente sul futuro educativo e culturale della città di Saronno. È un momento che unisce passione personale e impegno civico. Un momento inoltre che dedico a mio padre che mi ha insegnato il valore di prendersi cura della comunità in cui si vive”.

