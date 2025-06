Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Pd Saronno circa la nuova giunta della sindaca Pagani.

Parte la nuova giunta Pagani. Per il primo consiglio comunale di lunedì 30 giugno prenderà il via la nuova giunta della sindaca Ilaria Pagani.

Superato il primo turno e vinto il ballottaggio contro un centrodestra già certo del successo, adesso incomincia il tempo di dimostrare la capacità di saper attuare quanto scritto nel programma.

Per questo il Partito Democratico ha lavorato con le altre liste della coalizione insieme alla sindaca per esprimere le candidate ed i candidati per le deleghe assessorili, per creare una giunta forte e coesa che porti avanti le linee di orientamento amministrativo e politico della stessa. Riteniamo che gli assessori nominati abbiano le capacità richieste dalla posizione: le competenze professionali specifiche dove fortemente richieste, la voglia di mettersi in gioco per i giovani, quella di ampliare le proprie competenze per chi ha già dimostrato in altri campi le proprie capacità, o di confermare quanto già fatto in passato.

Nella giunta entreranno quindi nomi già noti e professionalmente già affermati in Saronno, Mattia Cattaneo, Nicola Gilardoni e Mauro

Lattuada, new entry della politica saronnese come Lucy Sasso, Maria Cornelia Proserpio e Matteo Fabris, un ritorno a Saronno per Maria Laura De Cristofaro. A tutti i nuovi assessori il Partito Democratico augura buon lavoro sapendo di avere un’ottima squadra che lavorerà con Pagani per il bene di Saronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09