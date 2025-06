Politica

MILANO – “La Brianza si conferma protagonista dello sviluppo infrastrutturale lombardo: sono state confermate dal ministro Salvini tutte le undici fermate della Metropolitana che arriverà fino a Monza. Questo è un risultato concreto, frutto anche del grande impegno di Forza Italia su questo tema strategico e del nostro continuo presidio in Parlamento”, lo ha dichiarato Fabrizio Sala, deputato e portavoce di Forza Italia in Lombardia.

“Ed è proprio per sostenere la realizzazione completa dell’opera, che ho presentato un emendamento al Decreto Infrastrutture per chiedere il finanziamento integrale del prolungamento della linea metropolitana: è un passo importante per garantire tempi certi e risorse adeguate. La metropolitana è sempre stata una nostra priorità e questo progetto rappresenta una svolta per la qualità della vita dei cittadini e per la competitività delle imprese. Non parliamo solo di un’infrastruttura: questa è la vittoria di un territorio che guarda avanti, che investe, che costruisce futuro. Ora, come sempre, continueremo a vigilare sull’avanzamento del progetto e a lavorare con determinazione affinché la Brianza abbia sempre voce a Roma”, ha concluso.

