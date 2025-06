Cronaca

SARONNO / LIMBIATE – Mattinata movimentata sulle strade del Saronnese e della Brianza, con due distinti interventi di soccorso per incidenti che hanno coinvolto un motociclista e una ciclista.

Il primo episodio si è verificato a Limbiate, in via Ambrogio Bazzero, poco dopo le 8.30. Una donna di 35 anni è caduta dalla bicicletta per cause in corso di accertamento. È stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Viola di Cesate e, dopo le prime cure sul posto, trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il secondo intervento è avvenuto a Saronno, in via Milano, attorno alle 11. Protagonista dell’incidente un uomo di 41 anni, che è caduto mentre era in sella a una moto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella. Il ferito, dopo le valutazioni sanitarie, è stato trasportato sempre all’ospedale di Garbagnate Milanese, non in condizioni critiche.

Entrambi gli episodi sono ora al vaglio delle autorità competenti per ricostruire l’esatta dinamica degli accadimenti.

