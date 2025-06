Eventi

SARONNO – Una serata di musica e armonia nel cuore della città: sabato 28 giugno, alle 21, il cortile di Casa Morandi ospiterà la quinta edizione della rassegna corale “Note d’Incanto“, promossa dall’associazione Incanto Musica Vocale Odv con il patrocinio e la collaborazione del comune di Saronno.

L’evento, a ingresso libero, si propone come un momento di condivisione e bellezza, pensato per riunire voci e persone in un’atmosfera coinvolgente, all’insegna della coralità moderna. A salire sul palco saranno tre realtà vocali del territorio: Incanto Musica Vocale, WorshipVoices e Suonova, pronte a regalare al pubblico un repertorio ricco e suggestivo.

“Note d’Incanto” è diventata negli anni un appuntamento atteso per gli amanti del canto corale e per tutti coloro che desiderano vivere una serata culturale all’aperto, immersi nella musica. Un’occasione preziosa per riscoprire il valore della voce come strumento di unione e di emozione collettiva.

(foto d’archivio)

