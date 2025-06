Città

SARONNO – Un appuntamento di memoria e riconoscenza attende la comunità saronnese. Domani, sabato 28 giugno, alle 16.45 il parco degli Alpini in via D’Annunzio ospiterà la cerimonia di commemorazione dei defunti del gruppo Alpini e del sovrintendente della polizia locale Roberto Beretta organizzato dall’associazione Apollos.

L’iniziativa, molto sentita in città, prevede la deposizione di una corona al monumento dedicato agli Alpini caduti, alla presenza delle autorità cittadine, delle forze dell’ordine, del gruppo Alpini, della Croce rossa di Saronno e di tanti cittadini che ogni anno scelgono di partecipare per rendere omaggio a chi ha servito la comunità. La cerimonia sarà aperta dall’alzabandiera e da un momento di raccoglimento collettivo.

Un momento speciale sarà dedicato al ricordo di Roberto Beretta, sovrintendente della polizia locale scomparso il 27 giugno 2017. Aveva 57 anni ed era molto conosciuto per la sua umanità, la disponibilità e l’impegno quotidiano. In servizio dal 1991, era stato anche presidente del gruppo Alpini di Saronno. La città continua a ricordarlo con affetto e riconoscenza, e ogni anno la cerimonia rappresenta un’occasione per onorare il suo esempio.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza: un gesto semplice ma profondo per rinnovare il legame con la storia locale e con le persone che hanno lasciato un segno nella vita della città.

