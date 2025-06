Cronaca

SARONNO – Ha cercato di fare la spesa senza pagarla, ma il suo piano è stato interrotto prima dell’uscita. È successo ieri mattina, sabato 21 giugno, intorno alle 10 all’interno del supermercato Unes del quartiere Prealpi di Saronno.

Un uomo, dopo aver riempito con cura una borsa della spesa con diversi prodotti alimentari – tra cui ciliegie, Grana Padano e altri generi alimentari – ha cercato di guadagnare l’uscita evitando le casse. Il suo comportamento, però, non è passato inosservato agli addetti alla sicurezza, che lo hanno fermato prima che riuscisse a dileguarsi.

Il personale del punto vendita ha immediatamente contattato i carabinieri, che sono arrivati in pochi minuti. I militari della compagnia di Saronno hanno identificato l’uomo. Tutti i prodotti sottratti sono stati recuperati integri e restituiti al supermercato. Nessun danno è stato riscontrato. Il tentato furto, avvenuto in pieno giorno, ha attirato l’attenzione di alcuni clienti presenti, ma la situazione è rientrata rapidamente grazie all’intervento coordinato della sicurezza e delle forze dell’ordine.

