Cronaca

SARONNO – Tentato furto in pieno giorno, ieri mattina, nella zona del Santuario a Saronno. Un giovane, in sella a una bicicletta, ha cercato di aprire un furgone parcheggiato per rovistare all’interno dell’abitacolo. Peccato però che a bordo ci fosse il proprietario, che lo ha immediatamente affrontato mettendolo in fuga.

L’episodio è stato raccontato sui social dalla moglie dell’uomo. Il ragazzo, secondo quanto riferito, si aggirava tra le auto parcheggiate, ispezionando con attenzione ogni veicolo. Nonostante la presenza di persone nei dintorni, ha aperto con disinvoltura la portiera del furgone, senza sapere che all’interno era seduto proprio il titolare del mezzo, pronto a bloccarlo. Il ladro è quindi scappato rapidamente pedalando via. Il fatto ha comunque lanciato un campanello d’allarme tra i cittadini: l’appello condiviso online invita tutti a prestare attenzione e a non lasciare oggetti di valore in vista, nemmeno per brevi soste.

L’episodio si inserisce in una serie di segnalazioni simili che da tempo preoccupano i residenti, soprattutto nella zona del centro storico e nelle immediate vicinanze del Santuario. Le forze dell’ordine, avvisate dell’accaduto, potrebbero acquisire elementi utili a rintracciare il responsabile, anche attraverso eventuali immagini di videosorveglianza presenti in zona.

27062025