CARONNO PERTUSELLA – Al via oggi il Mondiale under 15 di softball che si gioca per una settimana fra Caronno Pertusella e Legnano.

La giornata inaugurale si è aperta nel pomeriggio con le prime gare della fase a gironi. A Legnano, la Repubblica Ceca ha superato il Canada (3-2), mentre a Caronno il Giappone ha battuto con fatica le coraggiose ragazze delle Samoa Americane (6-2). Nelle altre partite del pomeriggio: Porto Rico ha superato il Messico (10-3), gli Stati Uniti hanno avuto la meglio su Chinese Taipei (12-1) e l’Australia ha vinto nettamente contro Singapore (11-0) grazie alla regola della differenza punti.

A concludere la giornata è stata la gara serale sul diamante di Caronno, preceduta dalla cerimonia ufficiale: l’Italia ha battuto la Spagna 12-1, raccogliendo il caloroso sostegno del pubblico di casa.

(foto Wsbc/Ezio Ratti: una fase della gara degli Stati Uniti d’America oggi)

27062025