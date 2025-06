Solaro

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il volantino di Forza Italia Solaro circa la situazione parcheggi.

Solaro, il paese delle meraviglie, o meglio, delle meraviglie che si trasformano in pasticci colossali. Si sono sprecate risorse per realizzare piste ciclabili che, a quanto pare, sono state pensate più per abbellire le cartoline che per essere utilizzate dai cittadini. Il risultato? Pochi ciclisti e molti parcheggi auto sacrificati sull’altare del politically correct ambientalista. Complimenti, si è fatto possibile per rendere la vita più difficile ai residenti, ma tanto i nostri Amministratori di sinistra sono bravi ad usare paroloni ecofriendly e a dimenticare i problemi reali.

Ma il vero capolavoro di questa farsa è ciò che sta accadendo in via San Quirico con il nuovo oratorio. Davanti al suo ingresso vi è un parcheggio che risulta essere “privato ad uso pubblico”. Ebbene, un giorno si trovano dei cartelli che intimano di non parcheggiare, se non si è utenti dell’oratorio. Sorpresa: l’oratorio avrebbe chiuso il parcheggio, e quindi i veicoli all’interno non avrebbero potuto più uscire. Ma chi e perché ha affisso quei cartelli? Evidentemente, qualcuno che non sa come si gestiscono le cose. Tant’è che i cartelli sono stati rimossi. Ora però con molto stupore, sono spuntati dei bellissimi paletti arancioni. Che vogliono fare, chiudere definitivamente con una catena quella che dovrebbe essere una zona di sosta? E i residenti, che ormai hanno visto i parcheggi sparire come foglie d’autunno, dove devono mettere l’auto? Forse in giardino? Oppure tutti in via Marconi?

L’Amministrazione comunale, nel suo consueto stile irrispettoso, ha chiesto a Forza Italia Solaro in maniera ironica, di proporre delle soluzioni. Noi, che siamo sempre pronti a collaborare per il bene della collettività, abbiamo fatto e faremo anche ora le nostre proposte. Peccato che poi vengono ignorate come fossero un fastidioso rumore di sottofondo. E allora, ecco la nostra idea: perché non acquistare quell’area incolta e verde, di proprietà della Curia, di fianco al parcheggio dell’oratorio? Un’area abbandonata e inutile, perfetta per creare parcheggi pubblici a servizio dei residenti. Così, almeno, si risolverebbero due problemi: parcheggi liberi per gli utenti dell’Oratorio e parcheggi per i residenti della zona. Ma vi sa, la maggioranza di sinistra che governa Solaro preferisce perdere tempo a fare selfie e ad autoincensarsi piuttosto che ad ascoltare e cercare di risolvere le problematiche dei cittadini.

(foto: collage del gruppo Forza Italia)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09