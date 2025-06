Città

SARONNO – È terminata negli ultimi giorni l’esperienza di stage di Tommaso Rosso, studente di quarta superiore dell’istituto Orsoline San Carlo di Saronno, indirizzo scienze umane con opzione economico-sociale. Tommaso ha scelto di vivere il suo percorso formativo all’interno della redazione di ilSaronno, spinto dalla passione per la politica e lo sport, ma soprattutto dal desiderio di comprendere meglio il mondo del giornalismo locale.

Il suo arrivo ha coinciso con uno dei momenti più intensi dell’anno: la settimana del ballottaggio per le elezioni amministrative. Un’occasione perfetta per immergersi nella cronaca cittadina e seguire da vicino le dinamiche della politica e della società civile.

“Con Tommaso abbiamo vissuto un nuovo la collaborazione tra ilSaronno e le scuole cittadine – racconta la direttrice Sara Giudici – Gli stagisti sono spesso presenti nella nostra redazione, ma negli ultimi mesi si trattava soprattutto di studenti universitari. Tommaso, invece, arriva dalle superiori e l’ha fatto in un momento particolarmente intenso, come la settimana del ballottaggio. Ha subito mostrato grande attenzione e conoscenza della realtà locale, dai protagonisti della politica alla società civile, senza dimenticare lo sport. Spero vivamente che questa esperienza sarà l’inizio di una collaborazione proficua, utile sia per il nostro team che per il suo percorso di crescita”.

Durante le settimane Tommaso ha affiancato i giornalisti nelle attività quotidiane partecipando ad eventi, imparando le basi della scrittura giornalistica, osservando come si costruisce una notizia e come si racconta la città attraverso le sue storie più significative. Un’esperienza che ha vissuto con curiosità e spirito d’iniziativa, dimostrando competenza, interesse e una grande voglia di imparare.

