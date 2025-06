Cronaca

SARONNO – Momenti di apprensione questa mattina, venerdì 28 giugno, per un incendio divampato all’interno di una ditta che tratta materie plastiche in via Gallarà. A rendere particolarmente delicato l’intervento la presenza di una sorgente radioattiva, utilizzata nei processi produttivi dell’azienda. Secondo le prime verifiche, l’elemento non risulta essere stato coinvolto dal rogo.

L’allarme è scattato attorno alle 8.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un ingente spiegamento di mezzi: tre autopompe, due autobotti, un’autoscala, un mezzo per l’erogazione di schiuma, un furgone per la protezione delle vie respiratorie e un veicolo con il nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), chiamato a effettuare accertamenti specifici.

Le fiamme sono state domate e si sta ora procedendo con le operazioni di raffreddamento, bonifica e le prime indagini per chiarire l’origine dell’incendio. Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto.

L’area è stata messa in sicurezza e costantemente monitorata per escludere rischi per la salute pubblica.

