iltra2

CASTELSEPRIO – Un’atmosfera magica, sotto la luce della luna piena, ha incorniciato nei giorni scorsi l’ottava edizione di Luna piena al Castrum, evento molto atteso che si è svolto all’interno del Parco Pineta, nella suggestiva area del parco archeologico di Castelseprio. L’iniziativa ha riscosso grande successo, grazie alla partecipazione attiva del pubblico e al lavoro sinergico di numerose realtà del territorio.

La serata, nata come sempre all’insegna della collaborazione tra enti e associazioni locali, ha regalato emozioni attraverso un programma ricco e coinvolgente. A rendere ancora più speciale l’edizione 2025 è stata la presenza della HarpBeat Orchestra, che ha accompagnato con la musica l’esperienza immersiva nel parco. Fondamentale anche il supporto del Gruppo Alpini di Lonate Ceppino e della cooperativa sociale AstroNatura, che ha guidato il pubblico alla scoperta del cielo notturno con osservazioni astronomiche.

Determinante, come sempre, il contributo delle Guardie ecologiche volontarie (Gev) dei Plis Insubria Olona e del Parco Pineta, che hanno garantito il regolare svolgimento dell’evento in un contesto naturale protetto e valorizzato.

L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con il Parco archeologico di Castelseprio, il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, il Parco Rto – Rile Tenore Olona e il Comune di Castelseprio. L’appuntamento rientra all’interno del progetto La Via Ritrovata, promosso dal Parco Pineta in sinergia con Istituto Oikos Onlus e Fai Varese, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.

Un evento che conferma il valore del territorio come spazio di cultura, natura e partecipazione condivisa, capace di attrarre un pubblico sempre più numeroso e coinvolto.

28062025