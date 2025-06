Cronaca

CASTELSEPRIO – Incendio in ditta di materie plastiche: intervento di Arpa, nessun rischio radioattivo. Proseguono le verifiche successive all’incendio divampato venerdì 28 giugno in una ditta di lavorazione di materie plastiche in via Gallarà, a Castelseprio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al nucleo NBCR, questa mattina sono intervenuti anche i tecnici di Arpa Lombardia per i controlli ambientali.

Al loro arrivo l’incendio era già stato domato, mentre all’interno del capannone era ancora presente del fumo. Le misurazioni condotte sui quattro lati dell’edificio, utilizzando strumentazione portatile, hanno rilevato la presenza di inquinanti tipici della combustione, ma in concentrazioni molto basse, appena sopra i limiti di rilevabilità, senza alcuna criticità per l’ambiente o la popolazione.

Alle 12.30 le operazioni di spegnimento sono risultate completamente concluse. I vani tecnici da cui sarebbe partito il rogo sono stati dichiarati inagibili, mentre i rilievi specifici per la presenza di eventuali rilasci radioattivi – data la presenza in azienda di una sorgente utilizzata nei processi produttivi – hanno dato esito negativo: tutti i valori risultano nella norma.

Sono ora in corso ulteriori accertamenti per chiarire le cause all’origine dell’incendio, mentre l’area resta sotto osservazione per garantire la piena sicurezza.

