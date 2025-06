Sport

CERIANO LAGHETTO – Dopo il netto 6-0 ottenuto in trasferta domenica 22 giugno contro il Ct Manfredonia, il Club Tennis Ceriano si prepara a vivere una domenica decisiva. Domani, domenica 29 giugno, sui campi del centro sportivo Robur di Saronno (in via Cristoforo Colombo 44), andrà in scena il ritorno dei play-off promozione: in palio c’è la storica salita in Serie B1 maschile.

La formazione brianzola si presenterà all’appuntamento forte di un vantaggio rassicurante maturato nella sfida d’andata in Puglia. Un risultato costruito grazie alle prestazioni maiuscole di Matej Vocel, Mattia Rossi, Alessio Zanotti e Tobia Baragiola, che nei singolari hanno lasciato pochissimo agli avversari. Poi i doppi hanno completato il quadro con altre due vittorie, tra cui una per ritiro, portando il punteggio sul 6-0 finale.

“Nonostante il gran caldo e il forte vento, i ragazzi sono stati davvero bravi, con un’ottima prestazione di tutti – ha commentato il capitano Eugenio Ferrarini – Il risultato ci fa ben sperare: siamo davvero a un passo dalla tanto desiderata Serie B1, mancata per poco negli anni scorsi”.

Il match di ritorno, in programma domani dalle 10, sarà l’occasione in caso di vittoria per festeggiare davanti al pubblico amico una promozione inseguita a lungo e più volte sfuggita all’ultimo. L’entusiasmo è già alle stelle, ma la concentrazione resta massima: servirà ancora un ultimo sforzo per mettere in cassaforte il traguardo.

Appuntamento dunque a Saronno per sostenere i ragazzi del Ct Ceriano in quella che potrebbe essere una domenica da ricordare.

