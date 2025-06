Saronnese

GERENZANO – Proseguono i lavori del Progetto Polis e l’ufficio postale di via C. Berra 12 a Gerenzano resterà chiuso al pubblico fino a martedì 30 settembre compreso. L’intervento fa parte del piano nazionale di ammodernamento delle strutture di Poste Italiane.

Per garantire comunque la continuità del servizio, l’azienda ha annunciato l’attivazione di un ufficio postale mobile sul territorio di Gerenzano. I dettagli operativi – come posizione e orari – verranno comunicati non appena disponibili attraverso i canali ufficiali del Comune.

Nel frattempo, i cittadini potranno rivolgersi agli uffici postali di Saronno e Uboldo. Lo sportello di Saronno, in via Varese 130, è aperto dal lunedì al venerdì 8.20-19.05 e il sabato 8.20-12.35. Dispone anche di sportello Atm attivo 24 ore su 24. Stesse caratteristiche per l’ufficio di Uboldo, in via Ceriani 9, aperto nei giorni feriali 8.20-13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Durante il periodo di chiusura, la corrispondenza e i pacchi in giacenza relativi a Gerenzano potranno essere ritirati all’ufficio postale di Saronno. Sarà inoltre possibile svolgere lì tutte le operazioni legate a rapporti attivi presso l’ufficio di Gerenzano, come conti correnti e libretti.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a restare aggiornati e conferma che saranno fornite comunicazioni tempestive sull’operatività dello sportello mobile.

