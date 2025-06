Città

SARONNO – “Giovedì mattina, nell’atrio del Comune di Saronno, alla presenza dei dipendenti e aperta alla cittadinanza, si è tenuta la presentazione della nuova Giunta, scelta dalla sindaca Ilaria Pagani. Alla Giunta vogliamo fare un grande in bocca al lupo per il lavoro che la attenderà nei prossimi cinque anni, ringraziando le neo assessore e i neo-assessori per essersi posti al servizio della città. In particolare, il nostro augurio e ringraziamento va alla nostra Maria Cornelia Proserpio – assente per motivi di lavoro – nominata assessora alla Cultura e alle Politiche Educative, carica che già suo padre Angelo ricoprì prima di lei”.

Inizia così la nota di Tu@Saronno sulla nuova Giunta della sindaca Ilaria Pagani.

“Questa Giunta apre ad una nuova fase della politica cittadina che ha l’obiettivo di portare un significativo cambiamento nel metodo di lavoro e di condivisione, come pure sottolineato da Ilaria Pagani in conferenza stampa: un nuovo modo di intendere la politica amministrativa e il rapporto tra gli amministratori e i cittadini.

Tu@Saronno è onorata e felice di far parte di questa Giunta e di questo auspicato cambiamento, e si impegna a garantire tutta la collaborazione necessaria per raggiungere glI obiettivi del programma amministrativo a cui ci atterremo responsabilmente con particolare riferimento ai quattro impegni per Saronno che abbiamo fatto nostri durante la campagna elettorale: un ambiente pulito e sostenibile; una

città viva e sicura; politiche inclusive e paritarie; rigenerazione dell’area ex Isotta Fraschini.

Saronno si proietta verso il 2030, anno in cui il centrosinistra avrà governato la città per tre mandati negli ultimi 20 anni. Nei prossimi cinque anni, diventa quindi imperativo concretizzare, senza più alibi, la visione di città come condivisa con tutte le forze politiche a sostegno di Ilaria Pagani, facendo tesoro del lungo passato politico che abbiamo alle spalle e delle esperienze passate.

Il mandato che abbiamo ricevuto dai saronnesi è chiaro e ci fa sentire forte questa responsabilità che facciamo nostra guardando al futuro di Saronno con ottimismo e fiducia”.

