SARONNO – Una giornata particolare per i bambini del campo estivo del Prealpi: la sindaca Ilaria Pagani si è recata in visita all’oratorio, dopo aver ricevuto un invito dai bambini stessi che, per il laboratorio di “giornalino”, hanno richiesto alla prima cittadina un’intervista.

Il laboratorio è un’occasione per i bambini di imparare l’arte del giornalismo, fare interviste ed esercitare le proprie capacità di scrittura creativa: un intento poi pienamente realizzato nella pubblicazione del loro giornalino settimanale. Protagonista del numero di settimana prossima non può che essere l’intervista alla sindaca Pagani: i bambini hanno scelto di fare qualche domanda alla sindaca, scoprendo di più sul lavoro dell’amministrazione e sul futuro della città.

Alla fine dell’intervista i bambini hanno voluto regalare alla sindaca il Giornalino che loro stessi hanno prodotto la settimana prima e che avrà la sindaca come protagonista la settimana prossima

