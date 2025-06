SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 27 giugno, spiccano gli episodi di cronaca legati a furti avvenuti in pieno giorno a Saronno, mentre l’ondata di caldo continua a farsi sentire sulla città. C’è spazio anche per le tradizioni con la barca di San Pietro e per le novità ambientali, con l’inaugurazione del rinnovato parco Lura a Lomazzo.

A pochi giorni dalla notte dei Santi Pietro e Paolo, torna la tradizione della barca di San Pietro: bastano una bottiglia d’acqua, un albume e un po’ di pazienza per leggere il destino nell’umidità della notte.

Un ladro ha cercato di forzare un furgone in sosta nel centro di Saronno, ma è stato sorpreso dal proprietario che si trovava all’interno del mezzo; l’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato.

All’Unes di via Prealpi, un uomo ha cercato di uscire con una spesa non pagata, tra cui ciliegie e grana padano. Fermato all’uscita, è stato denunciato per furto.

L’ondata di caldo non accenna a diminuire e l’allerta afa resta alta a Saronno, con consigli per proteggere le fasce più fragili e indicazioni sulle precauzioni da adottare.

A Lomazzo, il parco Lura si presenta con una nuova veste: sabato si inaugura l’area rinnovata, con spazi attrezzati e un nuovo ponte per rendere più fruibile il verde pubblico.