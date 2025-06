Città

SARONNO – MILANO – Un convoglio d’altri tempi, due nuove destinazioni e cinque nuove occasioni per vivere un viaggio unico tra storia, paesaggi e suggestione. Da settembre a novembre torna il Treno Storico di Ferrovienord, con un calendario di corse speciali che toccano Como Lago, Laveno Mombello Lago e, da quest’anno, anche Novara Nord e Asso.

Il primo appuntamento è in programma domenica 14 settembre con partenza dalla stazione di Milano Cadorna e arrivo a Novara Nord. Un’occasione perfetta per una gita fuori porta all’insegna della lentezza e del fascino del passato, a bordo di un treno che ha fatto la storia del trasporto ferroviario lombardo.

Il convoglio è composto da tre carrozze di prima classe AZ 130, 136 e 137, costruite tra il 1924 e il 1925, trainate dai locomotori elettrici FNM E600-3 del 1928 ed E610-04 del 1949, completamente restaurati per offrire un’esperienza autentica.

A rendere il viaggio ancora più coinvolgente saranno musicisti jazz e figuranti in abiti d’epoca, pronti a trasformare ogni corsa in un vero e proprio spettacolo itinerante. Ogni passeggero riceverà in omaggio il libretto “Treno Storico” e un biglietto vintage da conservare come ricordo.

Per conoscere tutte le date e gli itinerari in programma è possibile consultare il sito ufficiale di Ferrovienord e prenotare il proprio posto a bordo di un viaggio fuori dal tempo.