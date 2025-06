Città

SARONNO – Cinque serate a settimana per oltre un mese di proiezioni sotto il cielo estivo: torna a Saronno Cinema sotto le stelle 2025, la rassegna cinematografica all’aperto in programma dal 29 giugno all’11 agosto all’Arena Casa Morandi, nel cortile della biblioteca civica, con ingresso da viale Santuario 2. Una proposta pensata per tutti gli appassionati, con film d’autore, commedie italiane, pellicole internazionali e alcune serate a sorpresa. Il tutto targato Mastercinema.

Si parte domenica 29 e lunedì 30 giugno con L’amico fedele. A luglio le proiezioni continueranno con:

Tutto l’amore che serve ( mercoledì 2 )

Fil Film ( venerdì 4 e domenica 6 )

Le donne al balcone – Les balconniettes ( martedì 8 )

Emilia Perez ( giovedì 10 )

Jurassic World – La rinascita ( sabato 12 )

Una terapia di gruppo ( lunedì 14 )

Il Moicano ( mercoledì 16 )

Scomode verità ( venerdì 18 )

Film a sorpresa ( domenica 20 )

100 litri di birra ( martedì 22 )

I giorni con i suoi ( giovedì 24 )

Operazione vendetta ( sabato 26 )

Tijuana regina – Firebrand ( lunedì 28 )

The Last Showgirl (mercoledì 30)

Ad agosto il programma continua con:

Conclave ( venerdì 1 )

A Real Pain ( domenica 3 )

30 notti col mio ex ( martedì 5 )

Tre amiche ( giovedì 7 )

Napoli – New York ( sabato 9 )

Complete Unknown ( lunedì 11 )

Film a sorpresa ( mercoledì 13 )

Le assaggiatrici (venerdì 15)

Tra le proiezioni in programma, ben sedici serate saranno contrassegnate dal bollino rosso, che dà diritto all’ingresso ridotto a 3,50 euro. I film con prezzo ridotto sono: Tutto l’amore che serve (mercoledì 2 luglio), Fil Film (venerdì 4 e domenica 6 luglio), Le donne al balcone – Les balconniettes (martedì 8 luglio), Emilia Perez (giovedì 10 luglio), Una terapia di gruppo (lunedì 14 luglio), Il Moicano (mercoledì 16 luglio), Scomode verità (venerdì 18 luglio), Film a sorpresa (domenica 20 luglio), 100 litri di birra (martedì 22 luglio), I giorni con i suoi (giovedì 24 luglio), Tijuana regina – Firebrand (lunedì 28 luglio), The Last Showgirl (mercoledì 30 luglio), 30 notti col mio ex (martedì 5 agosto), Film a sorpresa (mercoledì 13 agosto) e Le assaggiatrici (venerdì 15 agosto).

Tutti i film iniziano alle 21.30 a luglio e 21.15 ad agosto. Il biglietto intero è di 6,50 euro, mentre per i film con bollino rosso il costo è ridotto. La rassegna non finisce qui: è previsto un prolungamento fino al 7 settembre, per continuare a godersi il cinema sotto le stelle anche a fine estate.

