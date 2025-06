Città

SARONNO – Terminano i lavori al parco Salvo D’Acquisto e l’area torna completamente accessibile. Nella giornata di martedì 24 giugno si sono conclusi gli interventi di sistemazione delle pavimentazioni sconnesse, danneggiate nel tempo dalla spinta delle radici degli alberi.

L’intervento ha riguardato in particolare il tratto tra l’area giochi e la pista di pattinaggio, dove è stato realizzato un nuovo camminamento con pavimentazione in “calcestre”, una soluzione più adatta alla presenza delle radici affioranti. Durante i lavori, queste sono state protette per garantirne la conservazione, assicurando al contempo una maggiore sicurezza ai frequentatori del parco.

Oltre alla sistemazione del vialetto, è stata effettuata una manutenzione straordinaria alle alberature: alcuni rami sono stati messi in sicurezza con appositi sistemi di legatura, che ne permetteranno il monitoraggio nel tempo. L’area giochi, che non è stata oggetto di interventi diretti, torna ora completamente usufruibile, grazie alla riapertura dello spazio cantiere.

