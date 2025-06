Città

SARONNO – Prosegue il piano di rifacimento della segnaletica orizzontale nelle aree di sosta a pagamento promosso da Saronno Servizi. Dopo il primo intervento, domenica 29 giugno è in programma la seconda giornata di lavori, che interesserà nove vie della città.

Salvo maltempo o variazioni operative, saranno rinnovate le strisce blu in via Cadorna, via Carcano, via Diaz, via San Giuseppe, via Verdi, via Volta, via Aviatori d’Italia, via Bossi e via Micca. In totale, saranno sistemati 147 stalli.

Come nelle precedenti domeniche, le attività si svolgeranno esclusivamente nella giornata festiva, per ridurre i disagi alla viabilità e facilitare lo svolgimento dei lavori in sicurezza. Alcune aree di parcheggio potranno risultare temporaneamente inaccessibili.

Saronno Servizi invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a collaborare per il buon esito degli interventi.

Per aggiornamenti: www.saronnoservizi.it o telefono 02 96288229.

