Softball

SARONNO – Ultime battute della stagione regolare in Serie A1 softball, con la quindicesima giornata in programma sabato 28 giugno e numerosi verdetti ancora da scrivere, sia in chiave playoff che salvezza. Riflettori puntati sui campi lombardi, dove sono attese sfide di alto livello con in palio punti pesanti.

Saronno: Inox Team ospita Macerata alle 18

Reduce dalla matematica qualificazione ai playoff, l’Inox Team Saronno torna sul diamante di casa alle 18 per affrontare l’Ares Safety Macerata. “Abbiamo raggiunto l’importante traguardo dei playoff. Ora dobbiamo continuare a mostrare il nostro softball”, ha commentato l’head coach Willy Pino. La squadra potrà contare sull’intera rosa, con l’eccezione di Cianfriglia, out per infortunio fino a fine stagione. Attesa anche per il possibile esordio della giovane promessa olandese Elena Andrea Prins, classe 2007 e nazionale Under 18.

Per Macerata, che arriva da due sconfitte contro Forlì e Bollate, il match rappresenta l’ultima tappa di un trittico difficilissimo contro le tre corazzate del campionato. Le marchigiane sono ancora in corsa per evitare i playout.

Caronno: Rheavendors cerca punti Coppa Italia a Parma

Alle 16.30 la Rheavendors Caronno sarà impegnata in trasferta contro l’Old Parma, fanalino di coda e bisognoso di punti salvezza. Le varesine, ormai fuori dalla corsa playoff, vogliono blindare il quarto posto utile per la qualificazione alla Coppa Italia.

Rusconi sarà la partente in gara-1, mentre Murayama lancerà in gara-2, sfida che potrebbe risultare decisiva soprattutto per le sorti delle emiliane. L’Old Parma schiererà con ogni probabilità Alice Ghillani in gara-1, mentre la presenza della straniera Daugherty resta in dubbio fino all’ultimo.

Bollate: trasferta da big match a Forlì

Alle 17, invece, l’MKF Bollate sarà di scena a Forlì contro l’Italposa per una sfida dal sapore di playoff. Le due formazioni, già qualificate, si contendono il miglior piazzamento in classifica. Bollate si presenta al gran completo, eccezion fatta per Delia Manera, che potrebbe tornare nell’ultima giornata proprio contro Saronno. Intanto è stato completato il tesseramento della giapponese Mikiko Eguchi, pronta all’esordio. L’Italposa risponderà con Ilaria Cacciamani e Aisha Weixlmann in pedana.

Le altre partite in programma

Derby salvezza tra Itas Mutua Rovigo e Thunders Castellana alle 14, con entrambe a caccia di punti per evitare l’ultimo posto. A Collecchio, le Blue Girls Pianoro Bologna (già ai playoff) faranno visita alla Bertazzoni, che potrà contare sulla presenza della stella azzurra Erika Piancastelli.

Tutti gli incontri prevedono gara-2 a 40 minuti dal termine della prima partita.

(foto: Chiara Ambrosi del Caronno)

28062025