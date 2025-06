SARONNO – Sweep per Bollate contro Forlì, Bologna contro Collecchio e Caronno contro Parma nella quindicesima giornata, con pareggi nel derby veneto tra Rovigo e Castellana e tra Saronno e Macerata. Erika Piancastelli torna in Italia con un fuoricampo, ma non basta a Collecchio che subisce la doppietta delle Blue Girls.

Itas Mutua Rovigo – Thunders Castellana 3-8 e 7-5

Rovigo e Castelfranco si dividono la posta nel derby, un successo a testa che avvicina per entrambe la salvezza diretta. Castellana vince gara-1 con uno strepitoso big inning da 7 punti alla settima ripresa quando, sotto 3-1 (vantaggio Thunders con un fuoricampo da un RBI di Mihara al terzo inning, quindi tre punti di Rovigo al quarto e al quinto, due punti battuti a casa da Begu e uno da Borracelli), la ribalta e la stravince. Singolo di Gamba e di Soma per il 3-3, poi Gamba segna sull’errore della difesa e porta la Castellana in vantaggio, allungato poi da Sbrissa e Gregnanin, mentre i punti battuti a casa da Fabbian e Ham (segnati da Giacometti e Sbrissa) arrivano da due lanci che colpiscono le atlete nel box. Rovigo poi ci prova, ma nulla può.

In gara-2, prima dell’inizio della sesta ripresa, Rovigo è in vantaggio 4-1 (singoli di Monari, Munaretto, Amato e Bernardi, a replicare al vantaggio di Soma) quando, al sesto, le Thunders segnano 4 punti – su due RBI e due errori difensivi – e si portano in vantaggio, ma stavolta Rovigo tiene saldi i nervi: doppio di Riley, singolo di Price, volata di sacrificio di Amato e vittoria

Pubbliservice Old Parma – Rheavendors Caronno 1-4 e 5-11

Parma ci prova, ma a Caronno riesce lo sweep e per l’Old la salvezza ora si complica ancora di più.

La squadra lombarda non si fa sfuggire la possibilità di portare a casa una vittoria in chiave Coppa Italia e supera 4-1 l’Old in gara-1. Vantaggio Rheavendors con un singolo di Marin Parra al primo inning, Parma pareggia al terzo con un singolo di Tagliavini poi, però, al quinto Caronno rompe definitivamente l’equilibrio con Sheldon che manda a casa base Viola e Brugnoli che fa lo stesso con Guffi. Il doppio di Caldon al settimo chiude la contesa.

In gara-2 Parma approccia bene, due gli RBI di Craig (primo ining) e uno di Daugherty (terzo) e, alla fine della quarta ripresa, il 3-0 fa sperare, ma la formazione lombarda ne fa 6 nella parte alta del quinto inning con Brugnoli, Lozada lago e un fuoricampo interno da 4 RBI di Marin Parra, poi arrivano altri quattro punti alla sesta ripresa e l’esito ormai diventa irrecuperabile, sebbene poi Daugherty e Tagliavini nel box accorcino sino al 5-10. Chiude al settimo una volata di sacrificio di Brugnoli.

Bertazzoni Collecchio – Mia Office Blue Girls Pianoro Bologna 6-9 e 0-7 (al 5° inning)

Erika Piancastelli saluta il ritorno in Italia con un fuoricampo in gara-1. Nonostante ciò, le Blue Girls escono da Colleccho con uno sweep e un’altra prestazione decisamente di alto livello.

Caitlyn Nolan, ancora una volta, porta le Blue Girls alla vittoria, e in gara-1 lo fa con un fuoricampo al primo inning, tanto per gradire, prima di spingere a casa base, nel secondo, Carati e Bortolotti, poi doppio di Di Pancrazio (a casa base arriva proprio Nolan) e Vodickova segna su lancio pazzo, quindi Bortolotti chiude il terzo inning bolognese con un singolo che manda Nanni a punto per lo 0-6. Poi, però, nella parte bassa della terza ripresa, ecco un’Erika Piancastelli da applausi: homerun da 2 RBI, ma nella parte alta del quarto Bajusz e Nanni riportano Bologna a +6. Un singolo di Lori spinge a casa base Ghergolet, poi Alessia e Martina Colonna segnano su errore difensivo, così come la stessa Lori e Collecchio si spinge a -2, ma al settimo inning è Vodickova a spingere Piovani a casa base e il punteggio non si muove più.

Bologna, in gara-2, non sbaglia nulla: secondo perfect game consecutivo, da 12 strikeout, per Bajusz in pedana, e del resto nella parte alta del primo inning un singolo della stessa Bajusz porta il primo RBI, seguito dai due portati dal doppio di Milano. Nolan, nella seconda ripresa, batte un homer da 3 RBI, al terzo, il doppio di Rubanu spinge a casa base Nanni.

Italposa Forlì – MKF Bollate 1-6 e 0-10 (al 4° inning)

Bollate non si ferma mai e anche a Forlì non sbaglia, vincendo entrambe le partite nel consueto stile, legittimando un primato in classifica sempre più netto. Il fuoricampo da un punto di Modrego Lopez apre la contesa al terzo inning, seguito da un singolo di Eguchi, al debutto dopo il ritorno, e la stessa giapponese segna poi il 3-0 su errore difensivo alla quinta ripresa. Un fuoricampo di Moreland nella parte bassa del sesto inning consente a Forlì di andare a punto, ma nella parte alta del settimo Slabà, Polini e Torre portano i tre RBI che valgono il 6-1 finale per la MKF.

C’è Greta Cecchetti in pedana per Bollate in gara-2, e alla fine non concederà nessuna valida e appena una base per ball. Il resto lo fanno le compagne al terzo e al quarto inning: 5 punti alla terza ripresa portati da Bigatton, Elisa Cecchetti, Eguchi e Slabà (2), altrettanti nella quarta, con un fuoricampo da 3 punti di Modrego Lopez e un doppio da 2 di Fumagalli.

Inox Team Saronno – Ares Safety Macerata 1-2 e 4-1

Serrani in pedana e Macerata fa il colpo salvezza a Saronno in gara-1, con l’1-1 (volata di sacrificio di Carletti e doppio di De Luca) che resiste sino alla quinta ripresa, quando un singolo di Avery spinge a casa base Giorgia Cacciamani per l’1-2 che resisterà sino alla fine.

Saronno pareggia i conti in gara-2, sebbene in vantaggio vada Macerata al terzo inning con un singolo di Fagioli che spinge a casa base Chikamoto. Prins però, nella parte altra del quarto inning, pareggia con una battuta valida che porta a casa base Barbora Saviola (foto) la quale, nel quinto, azzecca la specialità della casa e, con l’ennesimo fuoricampo stagionale, di RBI ne porta a casa 3 completando la rimonta.