Città

TRADATE – Guai giudiziari per un 51enne tradatese protagonista di un movimentato episodio alla stazione ferroviaria di Como San Giovanni.

È accaduto nella serata di venerdì 27 giugno, quando l’uomo è stato segnalato per comportamenti molesti e pericolosi all’interno dello scalo comasco. A richiedere l’intervento delle forze dell’ordine è stato il personale ferroviario, preoccupato per le azioni dell’uomo che si era steso sui binari, rischiando la vita e mettendo in allarme i presenti.

All’arrivo della Polizia di Stato, l’uomo si è rialzato, ma ha dato in escandescenze prendendo a calci un elevatore per disabili sul marciapiede della stazione. Gli agenti, dopo aver affrontato la sua resistenza fisica e verbale, sono riusciti con difficoltà ad immobilizzarlo e condurlo all’interno dell’auto di servizio. Durante l’intervento, il 51enne ha proferito insulti contro i poliziotti e contro lo Stato italiano.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo si aggirava in stazione già in evidente stato di alterazione e avrebbe infastidito alcuni turisti chiedendo con insistenza l’elemosina. Al rifiuto, si sarebbe mostrato aggressivo, arrivando perfino a colpire con un pugno il finestrino di un treno in partenza, spaventando i passeggeri a bordo.

Condotto in Questura a Como, il 51enne è stato denunciato in stato di libertà per tentato danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e vilipendio alla Repubblica. Inoltre, gli è stata contestata una sanzione amministrativa per ubriachezza. Dagli accertamenti sono emersi precedenti per reati simili e un avviso del Questore di Como risalente al 2024. Le autorità valuteranno ora eventuali ulteriori provvedimenti nei suoi confronti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09