TURATE – Il rispetto dell’ambiente e del decoro urbano torna al centro dell’attenzione a Turate: con un messaggio sui social, l’Amministrazione comunale ha comunicato la scelta di intervenire anche con l’invio di centinaia di lettere di richiamo nei confronti dei residenti nelle aree attualmente più colpite dall’abbandono di rifiuti domestici nei cestini pubblici, o dei sacchi di rifiuti lasciati in strada. Anche la polizia locale è recentemente intervenuta, sanzionando chi non ha rispettato le normali regole per una corretta esposizione dei rifiuti.

“I cestini pubblici vanno utilizzati solo per i piccoli rifiuti di passaggio – comunicano dall’amministrazione – è importante ricordarlo e rispettare questa norma per contribuire al decoro del territorio. I cestini stradali non sono pensati per i rifiuti di casa, inoltre l’esposizione scorretta dei sacchi danneggia l’ambiente e rende il paese meno decorso. I comportamenti scorretti portano ad un aumento dei costi, a svantaggio di tutti”.

L’occasione è stata colta per ricordare a tutti il calendario delle raccolte dei rifiuti: il sacco grigio per rifiuti secchi e indifferenziati viene ritirato di mercoledì, il biodegradabile per umido il martedì e venerdì, il sacco giallo per plastica e imballaggi il mercoledì, mentre il bidone del vetro e lattine verrà ritirato il martedì.

