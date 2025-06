SARONNO – Sarà celebrata da un ospite internazionale la Messa vigiliare della festa patronale dei santi Pietro e Paolo: sabato 28 giugno alle 18, nella Prepositurale, la funzione sarà presieduta dal cardinale Filipe Neri Ferrão, arcivescovo metropolita di Goa e Damão.

Classe 1953, originario di Goa, il cardinale Ferrão è una delle figure più autorevoli della Chiesa cattolica asiatica. Ordinato sacerdote nel 1979, è diventato vescovo nel 1994 e guida l’arcidiocesi metropolitana di Goa e Damão dal 2004. Papa Francesco lo ha nominato cardinale nel concistoro del 27 agosto 2022. Attualmente è anche presidente della Federazione delle Conferenze Episcopali dell’Asia, un ruolo che lo impegna nel dialogo tra culture e religioni diverse, da sempre al centro della sua missione pastorale.

La presenza del cardinale è un’occasione speciale per la comunità saronnese: la celebrazione di sabato anticipa infatti la festa dei patroni, Pietro e Paolo, e offrirà anche un momento di incontro e riflessione condivisa. Durante la funzione sarà proposto anche il suggestivo “rito del faro”.

La Messa vigiliare precede quella di domenica 29 giugno, prevista alle 10.30, che sarà celebrata dal prevosto don Giuseppe Marinoni in occasione del suo quarantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale, e da don Angelo Centemeri, che celebra i 70 anni di sacerdozio.

