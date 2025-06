Softball

LEGNANO / CARONNO PERTUSELLA – Ieri, nella seconda giornata del Mondiale under 15 femminile, in corso tra Legnano e Caronno Pertusella, l’Italia under 15 – sul diamante legnanese – ha fatto tremare il Giappone, una delle nazionali più forti del panorama internazionale, costringendola a una vittoria risicata per 4-3. Un risultato che segna una netta crescita rispetto alla pesante sconfitta per 12-0 subita due anni fa.

Sul diamante di Legnano, le giapponesi avevano trovato i primi due punti già nelle prime due riprese, ma le azzurrine non si sono arrese. Alla terza, la capitana Alessandra Metta (del Bollate) ha firmato una valida da due punti che ha rimesso tutto in equilibrio. In pedana da segnalare la prestazione maiuscola di Rebecca Soldi, sostituita solo nel finale da Sabina Bottazzi. Dopo il nuovo vantaggio nipponico alla quarta ripresa, l’Italia ha riaperto il match con un punto segnato dalla saronnese Vittoria Nardini su lancio pazzo, ma non è bastato. Soddisfazione comunque per lo staff azzurro guidato da Maristella Perizzolo: “All’esordio contro la Spagna abbiamo avuto un inizio un po’ teso, ma poi le ragazze hanno messo tutto alle spalle. Anche contro il Giappone hanno dimostrato di poter competere ad altissimo livello”.

Negli altri incontri disputati tra Caronno Pertusella e Legnano, nella seconda giornata, la Repubblica Ceca ha superato Taipei di misura (1-0), grazie a un punto decisivo alla quinta ripresa. Vittoria netta del Messico sulle Samoa Americane (8-2), mentre il Giappone ha regolato anche Porto Rico con un 7-0. Il Canada ha superato Singapore per 8-3, ma si è poi arreso nel derby nordamericano contro gli Stati Uniti, che si sono imposti per 8-0. L’Australia, invece, ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca con il punteggio di 9-4, mentre le Samoa Americane sono state battute anche dalla Spagna in un match combattuto, finito 7-6 per le iberiche.

Le classifiche dopo due giornate vedono nel gruppo A il Giappone al comando a punteggio pieno (1000), seguito da Spagna, Italia, Messico e Porto Rico tutte appaiate a quota 500, mentre le Samoa Americane sono ancora ferme a zero. Nel gruppo B, invece, guidano Australia e Stati Uniti con 1000, seguite dalla Repubblica Ceca a 667, Canada a 333 e a chiudere Singapore e Taipei ancora a secco.

Oggi, nella terza giornata, sul campo di Caronno Pertusella si giocano alle 10.30 Messico-Spagna, alle 13.30 Messico-Giappone, alle 16.30 Italia-Porto Rico e alle 19.30 Italia-Samoa Americane. A Legnano invece, si inizia alle 10 con Taipei-Australia, si prosegue alle 13 con Taipei-Canada, alle 16 con Stati Uniti-Repubblica Ceca e alle 19 con Stati Uniti-Singapore.

(foto Wsbc/Ezio Ratti)

