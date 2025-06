Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Ancora circa un mese di tempo per raggiungere l’obiettivo: Academy Parade Band e il corpo musicale Concordia Santa Cecilia lanciano una raccolta fondi per dare vita alla Academy Parade Band Cadets, dedicata ai piccoli musicisti in erba, di età compresa tra i 7 e i 13 anni.

La marching band Junior dei piccoli cadetti dell’accademia è ormai pronta per partire: molti i bimbi interessati ad imparare un nuovo strumento musicale, non manca anche l’apparato organizzativo da parte dell’academy. Quello che mancano, però, sono gli strumenti: trombe, bombardini, bassi tuba, sax, clarinetti, flauti e percussioni che saranno date ai bambini per dare un’opportunità anche a quelle famiglie che non possono permettersi in autonomia l’acquisto di uno strumento musicale per il proprio figlio.

L’obiettivo è di raggiungere 3.000 euro in donazioni: al 27 giugno sono stati raccolti circa 835 euro da 19 donatori, coprendo circa il 28% della quota necessaria. La raccolta fondi chiuderà il prossimo 31 luglio. E’ possibile donare al link.

“Da anni promuoviamo l’inserimento e l’aggregazione a fine sociale di tutti i bambini con la passione per la musica, accompagnandoli in un percorso con Maestri qualificati e inserendoli in un’associazione strutturata e con componenti di ogni età – fanno sapere dalla società – Gli strumenti acquistati darebbero modo di poter lanciare il progetto Youth academy parade band; una banda giovanile a tutti gli effetti dove poter crescere in gruppo oltre alle classiche lezioni singole, trasformando lo studio individuale in un momento di crescita importante per lo sviluppo di un ragazzo con un lavoro di squadra settimanale.”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09