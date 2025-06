Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Il 21 giugno è la giornata europea della Musica e quest’anno a Ceriano Laghetto, al Centro Civico dal Pozzo è stata celebrata sulle note del festival musicale per bambini e ragazzi, edizione 2025.

Il festival della musica della Frazione Dal Pozzo, a Ceriano Laghetto, è una manifestazione molto sentita dalla comunità, con una grande storia alle spalle: pensate che la prima edizione di quello che veniva ai tempi chiamato ‘Festival dei bambini’ è stata nel 1999 e negli anni ha permesso a molti bambini e ragazzi muovere i primi passi nel mondo della musica.

L’edizione 2025 del festival della musica si è vestita di nuovo con la location all’aperto e una bella collaborazione della Consulta dal Pozzo e l’associazione culturale Ceriano In Festa; evento patrocinato dal Comune di Ceriano Laghetto.

Tante le new entry e le sorprese; fra l’altro quest’anno hanno gareggiato concorrenti davvero giovanissimi, tutti accomunati dalla grande passione per la musica.

Due la categorie in gara, in base agli iscritti: canto e strumenti e due i brani eseguiti da ciascun concorrente, il primo da valutare per la competizione, il secondo brano da tenere in considerazione solo in caso di pareggio, è stato chiesto dagli organizzatori per il puro piacere di sentire i concorrenti esibirsi in due diverse performance.

Ecco i concorrenti per la categoria canto : il giovanissimo Matteo Volpi, 9 anni; la timida Xsesa Islami con una voce da sogno tutta da scoprire; Bianca Rognoni già nota al festival, per la sua voce determinata; Maya Verga e la potenza della sua interpretazione, vincitrice fra l’altro, della scorsa edizione del Festival; Rebecca Refano tornata a cantare con la sua bellissima voce e soprattutto con il cuore.

Per la categoria strumenti partiamo sempre dai giovanissimi, una prodigiosa sorpresa, il giovanissimo Andrea Di Natale; a seguire il batterista Enea Sassi, che ha virtualmente spettinato il pubblico, con l’energia della sua esibizione; infine Stefano De Castro con il suo ritmo sapientemente modulato.

Giuria di tecnici composta dalle cantanti professioniste: Francesca Visentin e Kim Jaehee, i musicisti Cristiano Frison e Massimo Rimoldi e la ballerina Clelia Milanese; infine Stefania Salzone e Giulia Brizzi per il voto dal pubblico. Tantissima l’emozione durante la serata, ma anche divertimento e un caloroso tifo da stadio a sostenere i coraggiosissimi ragazzi in gara; è intervenuta anche la vicesindaca Francesca Sulis, contenta della collaborazione fra la nuova Consulta dal Pozzo e l’associazione Ceriano In Festa, ha ricordato la primissima edizione del festival a cui lei stessa ha partecipato cantando una canzone, un po’ di anni fa, sotto la guida del mitico Salvatore Prudenzini.

La premiazione a fine serata ha visto due vincitori per la categoria cantanti:

Rebecca Rafano con la canzone “Canta Ancora “ di Arisa , in premio un buono del valore di 50 euro per l’acquisto di un biglietto per un concerto a scelta, sulla piattaforma Ticketone. Maya Verga, con il brano “Come se non fosse stato mai amore” di Laura Pausini, ha vinto un set karaoke wireless.

Per la categoria strumenti il vincitore è Enea Sassi con “Free Bird “ di Lynyrd Skynyrd, che porta a casa un buono Aaquisto del valore di 50 euro per il fornitissimo negozio di musica a Saronno, già amico del Festival.

“Ringrazio le sorelle Alice e Sara de Ponti, e gli altri membri della nuova Consulta dal Pozzo – commenta la consigliera Antonella Imperato, copresentatrice della serata – Un ringraziamento speciale ai genitori che sostengono i figli e le loro passioni; il festival è una palestra di allenamento per i giovani partecipanti, ad affrontar la vita; chi non vince il Festival, in realtà neanche perde; semplicemente non è ancora pronto e ha bisogno di allenarsi ancora un po’ con noi. Le vittorie sono altrove e noi saremo orgogliosi un domani, per aver contribuito a raggiungerle”.

“La collaborazione tra la consulta Dal Pozzo, Ceriano in Festa e gli amici di San Michele è stata preziosa e ha generato risultati concreti e positivi per la comunità – commenta Alice De Ponti, presidente della Consulta Dal Pozzo – E’ stato bellissimo vedere come la passione per la musica possa unire così tante persone in un clima gioioso e di festa. La vera vittoria non è il premio, ma chi ha il coraggio, anche in giovane età, di salire sul palco e metterci il cuore. A nome della Consulta ringrazio Antonella, l’associazione Ceriano in festa, gli Amici di San Michele, tutti i partecipanti, il pubblico,e chi ha reso possibile la realizzazione di questo festival. La musica è una lingua universale che tutti conoscono , va al di la di ogni pensiero, di ogni cultura e di ogni pregiudizio, unisce le diversità, supera la fantasia, è fuoco che accende i sogni , voce che rompe i silenzi, forza che trasforma emozione in arte. Tenetevi pronti, i prossimi anni e i prossimi festival saranno ancora più musica, emozione e adrenalina. Il meglio deve ancora suonare”.