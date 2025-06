Città

MILANO – SARONNO Un messaggio semplice, ma potentissimo: “Felici perché Dio Padre ci ha fatti tutti bellissimi”. È il cartello che sabato 28 giugno ha tenuto tra le mani l’ex prevosto di Saronno, don Armando Cattaneo, presente al Pride di Milano. Un gesto che non è passato inosservato e che ha suscitato emozione e riflessione, soprattutto tra chi lo conosce da anni.

Seduto su un deambulatore, don Armando ha partecipato, come fatto in passato, con il suo sorriso e la sua presenza discreta, ma profonda. In tanti, anche da Saronno, lo hanno riconosciuto, salutato, abbracciato. Tra loro anche Carlo Monguzzi, consigliere comunale dei Verdi a Milano ed ex consigliere regionale, che ha raccontato l’incontro in un post condiviso su Facebook.

“Vedo un prete… che mi chiede: ma tu sei? E io gli rispondo: e tu sei? E poi ci abbracciamo dopo tantissimi anni. Don Armando… grande compagno di lotte… che silenziosamente, a suo modo, ci dice: Dio Padre ci ha fatto tutti bellissimi. E non dimenticherò mai questa cosa. Ciao Armando, continuiamo assieme.”

Le parole di Monguzzi racchiudono lo spirito con cui don Armando ha partecipato al Pride: una testimonianza di fede, inclusione e rispetto per ogni persona. Una presenza silenziosa ma potente, che ha colpito i tanti saronnesi presenti e ha lasciato il segno in chi ha incrociato il suo sguardo e il suo sorriso.

