SARONNO – GARBAGNATE – Seconda e ultima settimana di gare per Estate Correndo, il circuito di kermesse podistiche serali articolato su quattro prove frale province di Milano e Varese. Un poker di competizioni che alla fine ha visto Andrea Soffientini dominare la scena completando un poker di successi confermandolo come il re di questo circuito, già vinto nel 2023.

A Saronno il portacolori della Dinamo Running aveva corso in 15’47” precedendo di 21” Mattia Grifa (Azzurra Garbagnate) e di 35” Roberto Patuzzo, compagno di colori di quest’ultimo. Nella prova femminile della gara allestita in maniera egregia dalla Gap Saronno, si è ripetuto il podio della tappa precedente a Senago con Federica Cozzi (Runners Legnano) prima in 17’51” davanti a Mara Galvani (Azzurra Garbagnate) a 38” e Nicole Coppa (Bracco Atl.) a 49”.

Due giorni dopo la tappa finale di Garbagnate ha premiato ancora Soffientini che in 17’39” ha completato la sua personale collezione in 17’39” precedendo Gilles Wasser (Atl.Par Canegrate) staccato di 27”. Terzo posto per Roberto Patuzzo che questa volta giocava in casa e che ha chiuso a 42”. Fuori dal podio Antonio Alessandro Gramendola, anche lui dell’Azzurra Garbagnate, a 49”.

Anche Federica Cozzi ha centrato il poker, aggiudicandosi l’ultima prova in 20’23” davanti a Francesca Malnati Manfredi (Atl.Casone Noceto) a 27” e a Mara Galvani (Azzurra Garbagnate) a 31”.

Al termine della tappa di Garbagnate, sono stati assegnati i premi anche per le singole categorie, questi i vincitori: Michele Pedone (Azzurra Garbagnate/AM), Matteo Cora (Pro Sesto Atl.Cernusco/JM), Filippo Luca Armellini (Azzurra Garbagnate/PM), Mattia Grifa (Azzurra Garbagnate/SM), Andrea Soffientini (Dinamo Running/SM35), Fabio Antonio Giudici (Atl.Rovellasca/SM40), Stefano Tettamanti (Azzurra Garbagnate/SM45), Antonio Basilico Virtus Groane/SM50), Fabio Cattaneo (Gap Saronno/SM55), Francesco Noviello (Azzurra Garbagnate/SM60), Vincenzo Urso (Gap Saronno/SM65), Martino Palmieri (Euroatl.2002/SM70)

Queste invece le prime classificate: Nicole Aguti (Azzurra Garbagnate/AF), Angela Besniku (Atl.Limbiate/JF), Nicole Coppa (Bracco Atl./PF), Federica Cozzi (Runners Legnano/SF), Mara Galvani (Azzurra Garbagnate/SF35), Francesca Malnati Manfredi (Atl.Casone Noceto/SF40), Cristina Brembilla (Us Nervianese 1919/SF45), Barbara Cassola (Pol.Olonia/SF50), Daniela Leoni (Euroatl.2002/SF55), Rita Grisotto (Runners Valbossa/Azzate/SF60), Oriana Martignago (Azzurra Garbagnate/SF65), Maria Tartari (Runners Valbossa-Azzate/SF75).

Anche questa edizione di Estate Correndo va in archivio confermando che ancora una volta questo circuito funzione ed è la maniera migliore per entrare in sintonia con la stagione più calda. Appuntamento al 2026 per un’edizione ancora più in grande, con Us Nervianese, Virtus Groane, Gap Saronno e Azzurra Garbagnate sempre più strette nella costruzione di qualcosa di storico.

