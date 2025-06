LOMBARDIA – È tornato alla normalità questa mattina il traffico aereo nel Nord-Ovest dell’Italia, dopo i forti disagi vissuti nella serata di ieri, sabato 28 giugno, a causa di un guasto al centro di controllo radar di Milano Linate gestito da Enav. Migliaia i passeggeri coinvolti nei ritardi e nelle cancellazioni che hanno interessato gli scali di Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Torino Caselle e Genova Cristoforo Colombo.

Il problema si è verificato intorno alle 21 e ha causato l’interruzione della gestione dei voli in quota su Lombardia, Piemonte e Liguria. Si tratta del traffico aereo che avviene sopra i 7.500 metri di altitudine, gestito proprio dal centro di controllo d’area di Linate. In pochi minuti si è verificato un blocco che ha costretto alla sospensione dei decolli e, in alcuni casi, a dirottamenti o cancellazioni.

Secondo quanto comunicato da Enav, il disservizio è stato provocato da un’interruzione della rete E-Net, sistema che collega i centri di controllo, le torri e gli aeroporti italiani trasportando dati radar, bollettini meteo e comunicazioni operative. Non si è trattato di un attacco informatico, ma di un guasto infrastrutturale che ha causato la caduta della connettività.

Nella notte i tecnici hanno lavorato per ripristinare i collegamenti e garantire la sicurezza del sistema, mentre molte compagnie aeree e passeggeri cercavano soluzioni alternative per spostamenti urgenti. Le operazioni di volo sono riprese progressivamente e già dalle prime ore di questa mattina – sabato 29 giugno – la situazione è tornata alla piena operatività.

Le verifiche sono ancora in corso per comprendere l’origine esatta dell’interruzione, ma Enav ha escluso al momento criticità permanenti. La priorità resta ora quella di gestire gli effetti a catena sui voli programmati nelle prossime ore.