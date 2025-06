Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 28 giugno, spiccano il tentativo di truffa sventato da una nonna e la nipote, l’avvio del cinema sotto le stelle con la programmazione completa, e gli interventi previsti per il rifacimento della segnaletica. Curiosità anche per l’intervista dei piccoli giornalisti alla sindaca Pagani e per il caso di un giovane denunciato a Como.

Una nonna e la nipote sono riuscite a smascherare un sedicente carabiniere che tentava di raggirarle con la classica truffa del parente coinvolto in un incidente.

Prende il via il cinema sotto le stelle a Saronno: ecco tutti i titoli che animeranno le serate estive in città, con proiezioni gratuite in diverse location all’aperto.

Domenica 29 giugno in nove vie di Saronno verranno rifatte le strisce blu: si tratta di interventi programmati per aggiornare la segnaletica orizzontale in vista della nuova gestione della sosta.

Gli alunni della scuola Prealpi hanno vestito i panni dei giornalisti intervistando la sindaca Lucia Pagani, ponendo domande su scuola, sport e progetti per i giovani.

Un giovane di Tradate è stato denunciato a Como dopo essersi sdraiato sui binari e aver dato in escandescenze all’arrivo della polizia.

