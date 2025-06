Città

SARONNO – Una celebrazione attesa, una tradizione che si rinnova: domenica 29 giugno, in occasione della festa patronale dei santi Pietro e Paolo, si rinnova l’appuntamento con la messa solenne delle 10.30 in Prepositurale. La funzione, cuore delle celebrazioni religiose cittadine, sarà presieduta dal prevosto don Giuseppe Marinoni, che festeggia il quarantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale, insieme a monsignor Angelo Centemeri, che celebra settanta anni di sacerdozio.

Un appuntamento speciale per tutta la comunità saronnese, che potrà così partecipare anche da casa a un momento di grande spiritualità e identità cittadina. Durante la funzione verrà proposto il tradizionale rito del faro, con l’accensione del pallone di ovatta che, secondo l’usanza popolare, rappresenta la preghiera che sale a Dio e il legame profondo tra fede e territorio.

