Cronaca

SARONNO – Al momento non c’è ancora una ricostruzione ufficiale, ma alcuni testimoni raccontano della movimentata serata di sabato 28 giugno in piazza Libertà.

Ad accorgersi che qualcosa non andava, poco dopo mezzanotte, sono stati i presenti in piazza che hanno visto arrivare i carabinieri e un’ambulanza in piazza Libertà a poca distanza dall’intersezione con via Roma. Secondo quanto riportato dalla centrale operativa Areu, nessuno è stato trasportato in ospedale: una circostanza confermata anche da chi era sul posto, che ha parlato di un fuggi fuggi generale appena si sono sentite le sirene dei mezzi di soccorso.

Ma cosa è successo? Sembra ormai confermata – sia da Areu sia dai testimoni – una rissa intorno a mezzanotte tra alcuni ragazzi, durante la quale sarebbero state lanciate anche delle bottiglie. Alcuni presenti parlano inoltre della presenza di un coltello, ma sull’intera dinamica dell’accaduto si attendono gli accertamenti delle forze dell’ordine, che potrebbero avvalersi anche delle immagini della videosorveglianza cittadina.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore Tommaso)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09