Cronaca

SARONNO – È stata ascoltata dal giudice per le indagini preliminari Veronica Giacoia e in questa circostanza, a poco meno di due settimane dal delitto, ha ammesso le proprie responsabilità. Elena Pagani, 41 anni, ha confessato di aver ucciso a coltellate il suocero Romolo Baldo all’interno dell’abitazione di famiglia a Saronno.

L’omicidio risale a domenica 9 giugno, quando i carabinieri l’hanno trovata seduta sul divano, ancora con il coltello insanguinato tra le mani. L’intervento era stato richiesto dal figlio della vittima, compagno della donna, dopo che quest’ultima lo aveva chiamato per raccontargli quanto accaduto.

Il fermo era già stato convalidato, ma fino a lunedì 23 giugno Pagani non era riuscita a sostenere un interrogatorio a causa dello stato di choc in cui era precipitata dopo il delitto. L’interrogatorio si è tenuto al tribunale di Busto Arsizio.

Secondo quanto emerso, la donna non avrebbe saputo spiegare il motivo che l’ha spinta ad agire. Tra lei e il suocero, infatti, non risultano particolari tensioni o litigi. Pagani resta attualmente detenuta nel carcere di Como, mentre le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09