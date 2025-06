iltra2

Ultima giornata di festa a Vedano Olona con il ricco programma di domenica 29 giugno, nel contesto dell’evento organizzato dalla Pro Loco. Il cuore delle attività sarà, ancora una volta, il Parco Fara Forni, animato da sport, stand gastronomici e momenti per tutta la famiglia.

Si parte alle 10 con il via al 3° Torneo 3vs3 “MaGia del Basket”, manifestazione cestistica dedicata agli amanti della pallacanestro in formula tre contro tre. Ad aprire la giornata anche una esibizione di minibasket per i più piccoli, in collaborazione con Ceves Vedano Olona.

Alle 12 spazio alla gastronomia: si apre lo stand beverage curato dalla Pro Loco e riparte il truck street food, con un’ampia offerta che spazia dai panini con salamella agli hamburger, patatine fritte, casonsei, pinsa romana, cibo messicano, arrosticini, carne alla griglia, tigella, gnocco fritto e hot dog.

Gran finale in serata: dalle 20 andranno in scena le finali del torneo “MaGia del Basket”, seguite dalla cerimonia di premiazione.

Un’intera giornata pensata per vivere lo sport in allegria e godere delle specialità gastronomiche in compagnia.

