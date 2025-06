Città

VARESE – SARONNO – “Azione in provincia di Varese conferma la propria crescita e il radicamento sul territorio, con risultati significativi alle recenti elezioni amministrative. A Castellanza e Saronno, abbiamo sostenuto due candidature serie e credibili, guidate da donne competenti, oggi elette Sindache”.

E’ la nota condivisa oggi, lunedì 30 giugno, da Azione Varese.

“In particolare a Saronno, Azione ha promosso la lista civica Insieme per Crescere, contribuendo in modo determinante all’elezione di Ilaria Pagani a Sindaca. La lista ha superato i 500 voti, eleggendo due consiglieri comunali, tra cui Silvio Barosso, fondatore della sezione locale e membro del direttivo provinciale. Nella nuova giunta, Matteo Fabris – ricercatore universitario, esperto di psicologia infantile e da molti anni attivo nel nostro partito – è stato nominato assessore alla Coesione Sociale e alla Tutela delle Persone. Un riconoscimento che premia l’impegno, la competenza e la serietà con cui Azione opera nel territorio”.

