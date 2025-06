Calcio

SARONNO – Ancora una novità di mercato per il Fbc Saronno che si prepara al prossimo campionato di Eccellenza, con una rosa parzialmente rinnovata. L’ultimo arrivo è quello di Alessio Corona.

Classe 2002, proviene dal Borgomanero, formazione piemontese di Eccellenza regionale. in passato Corona aveva anche vestito la maglia dell’Ardor Lazzate.

Questo il comunicato del club:

Qualità e intensità per il nostro centrocampo. Benvenuto ad Alessio Corona, pronto a dare ritmo e sostanza alla manovra.

Nella scorsa stagione il Fbc Saronno è arrivato settimo in graduatoria, per la prossima annata l’obiettivo è quello di centrare i playoff.

(foto: Alessio Corona, ultimo arrivo in biancoceleste)

30062025