iltra2

CASTIGLIONE OLONA – A partire da martedì 1 luglio 2025 e fino a sabato 31 agosto 2025, cambiano le modalità di assistenza per gli ex pazienti della dottoressa D’Amato Pascarella. Lo comunica il Comune di Castiglione Olona, riportando l’avviso ufficiale diramato da Asst Sette Laghi.

Durante il periodo estivo indicato, gli assistiti verranno temporaneamente presi in carico da due medici, con suddivisione in base all’iniziale del cognome:

i pazienti il cui cognome inizia con una lettera compresa tra A e G dovranno fare riferimento all’ambulatorio del dottor Lucio Volpi

i pazienti con cognome dalla H alla Z saranno invece seguiti dal dottor Angelo Giudici

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della riorganizzazione temporanea del servizio sanitario locale per garantire la continuità assistenziale durante i mesi estivi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

30062025