Politica

SARONNO – “Sicurezza inesistente a Saronno. I fatti di piazza Libertà non vengono commentati perchè sono accaduti lontano dalla stazione pertanto il Pd non può incolpare nessuno, non può dire che è colpa della mancanza della polizia ferroviaria”.

Inizia così la nota della Lega in merito alla rissa di piazza Libertà condivisa domenica 29 giugno: “Ci chiediamo cosa si inventeranno stavolta per giustificare l’ingiustificabile. È evidente che se la polizia locale viene usata solo per le infrazioni stradali, allora non ci siamo. La sindaco Pagani che ha tenuto per sé la delega alla Sicurezza deve dimostrare di voler fare qualcosa di concreto. Oltre alle parole servono i fatti. È necessario un coordinamento con le forze dell’ordine e continuità nei pattugliamenti”.

E concludono: “Abbiamo appena fatto un gazebo per promuovere il nuovo decreto sicurezza che dà maggiori poteri ai sindaci per intervenire sulla sicurezza. Ora non ci sono più scuse per non agire”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09