SARONNO – L’associazione Enpa di Saronno, sezione di Varese Valle Olona lancia nuova campagna di raccolta fondi “Viva la mamma: salviamo 10 cucciolate e aiutiamo le famiglie in difficoltà”. L’obiettivo è raccogliere 5.000 euro in 40 giorni, a partire da lunedì 23 giugno 2025. La campagna è stata selezionata dalla BCC Barlassina nell’ambito del progetto “Solid@rietà in rete”, giunto alla sua terza edizione e realizzato in collaborazione con la piattaforma Ideaginger.it e con il supporto della Federazione Lombarda delle Bcc.

L’iniziativa nasce per sostenere realtà del territorio attraverso il crowdfunding, favorendo il lavoro delle associazioni e delle organizzazioni no-profit. Un progetto per salvare 10 cucciolate e aiutare le famiglie in difficoltà La raccolta fondi ha un duplice obiettivo: salvare 10 mamme gatte e i loro cuccioli, accompagnandoli dalla nascita fino all’adozione e supportare le famiglie in difficoltà economica nel sostenere le spese veterinarie per i propri animali domestici.

Ogni anno l’associazione Enpa di Saronno si impegna nella sterilizzazione di decine di animali per contrastare il randagismo. Tuttavia, alcune mamme gatte riescono a sfuggire al controllo e partoriscono in condizioni di emergenza. Questo progetto mira a offrire cure veterinarie, cibo, protezione e affetto alle mamme e ai loro cuccioli, garantendo loro una vita sicura e una seconda possibilità. Ogni cucciolo sarà seguito durante tutto il percorso di crescita, fino a quando non troverà una famiglia pronta ad adottarlo.

QUI IL LINK ALLE DONAZIONI DEL PROGETTO

Parallelamente, l’associazione è consapevole delle crescenti difficoltà che molte famiglie affrontano nel sostenere spese veterinarie impreviste. Una parte dei fondi sarà quindi destinata a creare un fondo di emergenza per aiutare i nuclei familiari in difficoltà, affinché nessun animale venga trascurato per mancanza di risorse economiche.

Per ringraziare chi contribuirà alla campagna, Enpa Saronno ha previsto una serie di ricompense esclusive: 25 euro targa “Donatore dell’anno” esposta nel gattile; 50 euro ricevi una maglietta Enpa; 100 euro esperienza al gattile con i volontari, 250 euro adozione a distanza di un gatto e possibilità di scegliere il suo nome; 500 euro adozione a distanza di una mamma gatta e della sua cucciolata; 500 euro visibilità del logo aziendale sui canali social Enpa (per aziende e attività).

Tutte le donazioni sono detraibili o deducibili dalla dichiarazione dei redditi, secondo la normativa vigente. Una storia lunga oltre trent’anni Attiva da oltre trent’anni, Enpa Saronno è un punto di riferimento per la tutela degli animali sul territorio. Con un team di oltre 40 volontari, gestisce il gattile di Saronno (VA) e si prende cura delle 42 colonie feline registrate nel comune. Solo nel 2024 sono stati adottati oltre 100 gatti e salvati molti altri animali, tra cui conigli, pipistrelli, ricci, cavie e rospi. Come partecipare Per ulteriori informazioni e contribuire, si invita a visitare la pagina dedicata alla raccolta fondi.

